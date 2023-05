Vale revela que venda de fatia na MRN está acordada em US$67,9 mi

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 19:34 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A mineradora Vale revelou nesta terça-feira que a venda de sua participação de 40% na produtora de bauxita Mineração Rio do Norte (MRN) para a Annake Alumina, uma afiliada da Norsk Hydro, está acertada em 67,9 milhões de dólares.

O valor, segundo a Vale, inclui todas as obrigações e direitos associados.

A mineradora havia anunciado na quinta-feira um acordo vinculante para a venda da fatia, mas não havia divulgado, na ocasião, os valores do negócio. Porém, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) demandou que o comunicado fosse reapresentado com essa informação.

A MRN é a maior produtora e exportadora de bauxita do Brasil, localizada no distrito do Porto de Trombetas, no oeste do Pará. A empresa é uma joint venture entre Vale (40%), South32 (33%), Rio Tinto (12%), CBA (10%) e Hydro (5%).

A transação ainda depende de aprovação regulatória.

(Por André Romani)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias