Vale retoma produção de concentrado de cobre em Salobo; cita impacto de 8 mil t

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Vale retoma nesta sexta-feira as operações da usina de processamento da mina do Salobo, em Marabá (PA), após um incêndio ter atingido parcialmente a correia transportadora do ativo e causado a sua paralisação por 18 dias, afirmou a mineradora em comunicado ao mercado.

O “ramp-up” de produção de concentrado de cobre da usina ocorrerá até 25 de outubro, segundo a empresa.

A Vale estimou o impacto de produção em aproximadamente 8 mil toneladas, já considerado na estimativa de produção para o quarto trimestre, publicada nesta semana em seu relatório de produção do terceiro trimestre.

As causas do incêndio estão sendo investigadas.

(Por Marta Nogueira)

Saiba mais