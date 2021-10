Vale retoma operações em mina do Salobo após paralisação por 18 dias

A Vale informou nesta sexta-feira que retomou das operações da correia transportadora da mina do Salobo, após terem sido paralisadas por 18 dias devido a um incêndio que atingiu parcialmente a correia. Segundo a empresa, as causas do incêndio estão sendo investigadas.

“As operações da usina de processamento serão retomadas hoje, com ramp-up de produção de concentrado de cobre até o dia 25 de outubro. A Vale estima o impacto de produção em aproximadamente 8 kt (quilotoneladas), já considerado na estimativa de produção para o quarto trimestre, divulgada no Relatório de Produção e vendas do terceiro trimestre publicado em 19 de outubro”, aponta a companhia em comunicado ao mercado.

