Vale retoma atividades de carregamento de navios em terminal no Maranhão

A Vale informou que está comissionando suas atividades de carregamento no carregador de navios 6 (CN6) no Terminal Marítimo Ponta da Madeira (PDM), em São Luís, no Maranhão, após 5 meses de manutenção, conforme anunciado anteriormente.

A manutenção do CN6, segundo a empresa, que resultou na substituição de mais de 60% de seus componentes, não impactou o cronograma mensal de embarque de minério de ferro do PDM.

A empresa lembra que em 14 de janeiro de 2021, ocorreu um incêndio no CN6 localizado no berço Sul do Píer IV (P4S), o qual foi contido, sem vítimas ou danos ambientais.

Durante o período de manutenção, o P4S manteve suas atividades de embarque através de seu segundo carregador de navios (CN7), que não foi afetado pelo incêndio.

