Vale repudia violência contra instalações durante protestos na Nova Caledônia

A Vale anunciou nesta segunda-feira, 14, que repudia os atos de violência que resultaram em um incêndio em uma mina e infraestrutura associada da Vale Nouvelle-Calédonie (VNC), no sul do Oceano Pacífico, em meio aos protestos realizados na região. O corpo de bombeiros e as forças militares estiveram no local durante a noite. “A planta, localizada a 7 km de distância, permanece segura e sob proteção de militares”, diz a mineradora em comunicado.

Na semana passada, a companhia precisou evacuar as instalações da VNC e suspender as operações “de forma segura e controlada”, após uma noite de protestos.

