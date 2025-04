Vale registra investimentos de US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre

A Vale realizou investimentos totais de US$ 1,2 bilhão no primeiro trimestre de 2025, valor inferior em US$ 221 milhões comparado ao mesmo período do ano anterior, porém alinhado à revisão estratégica do plano de investimento anual. A empresa manteve o guidance de CAPEX para 2025 em US$ 5,9 bilhões, destacando também uma geração de fluxo de caixa livre recorrente de US$ 504 milhões, impactada principalmente por um Ebitda menor e aumento do capital de giro.

Durante o período, a mineradora registrou crescimento de 4% nas vendas na comparação anual, com preço médio realizado de US$ 90,8 por tonelada. As vendas de cobre e níquel também cresceram, com aumentos respectivos de 7% e 18%. O EBITDA proforma da companhia foi de US$ 3,2 bilhões, 8% inferior ao mesmo trimestre de 2024, refletindo preços menores do minério de ferro e níquel, embora parcialmente compensados por maiores volumes vendidos e menores custos operacionais.

O CEO da Vale, Gustavo Pimenta, destacou que a empresa está no caminho certo para atingir suas metas anuais de custos, com destaque para a redução contínua do custo caixa (C1) de minério de ferro, atualmente em US$ 21/t, e forte redução nos custos gerais do cobre e níquel. Ele ressaltou ainda o avanço das iniciativas estratégicas e operacionais, como soluções asset-light e parcerias estratégicas, reforçando a capacidade da Vale em entregar resultados consistentes mesmo diante da volatilidade do mercado. Com informações de Brasil Mineral.