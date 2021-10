Vale produz 89,4 mi t de minério de ferro no 3º tri; corta extração de alta sílica

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO (Reuters) -A Vale produziu 89,4 milhões de toneladas de minério de ferro no terceiro trimestre, alta de 0,8% ante o mesmo período do ano anterior, informou a mineradora nesta terça-feira, pontuando que reduziu em setembro a extração de alta sílica, produto de menor qualidade, em meio a uma queda de preços.

Na comparação com o trimestre passado, houve uma alta na produção de 18,1%, pontuou a companhia, como resultado de seu plano de recuperação da extração, maior compra de terceiros e melhoras sazonais em condições climáticas, informou a empresa em relatório de produção.

As vendas do minério de ferro, por sua vez, somaram 67,8 milhões de toneladas entre julho e setembro, alta de 3,2% ante o terceiro trimestre de 2020 e avanço de 0,9% na comparação com o segundo trimestre.

Mas as condições de mercado mudaram, diante de uma queda na demanda chinesa, que vinha bastante forte até o segundo trimestre, causando um recuo nos preços da commodity.

Os preços do minério de ferro caíram no terceiro trimestre 37 dólares por tonelada base seca (dmt) do índice com teor de 62% de ferro na comparação com o trimestre anterior, destacou a empresa.

Nesse cenário, o prêmio do minério de ferro da Vale foi de 6,6 dólares por tonelada, 1,8 dólar inferior ao segundo trimestre.

Dessa forma, para o quarto trimestre, a Vale destacou que deverá reduzir sua oferta de produtos de alta sílica e baixa margem em cerca de 4 milhões de toneladas, como resultado de uma estratégia de maximização de margens, uma vez que a demanda por esse tipo de produto tem sido mais fraca.

O movimento não irá alterar sua meta de produção da commodity para o ano entre 315 milhões e 335 milhões de toneladas, mas a mineradora pontuou que o volume deverá ficar “abaixo do meio do intervalo” previsto.

“Se esse cenário persistir, devemos também reduzir a oferta de produtos de baixa margem em 2022 em cerca de 12-15 milhões de toneladas. O nível de compra de minérios de terceiros também pode ser ajustado”, adiantou a mineradora.

Já os volumes de vendas de finos e pelotas de minério de ferro somaram 75,9 milhões de toneladas no terceiro trimestre, também em linha com o trimestre anterior, totalizando uma diferença de aproximadamente 13 milhões de toneladas entre produção e vendas no período.

A diferença, segundo a empresa, ocorreu devido a estratégica de maximizar valor sobre volume e aos estoques em trânsito ao longo da cadeia, que devem reverter no quarto trimestre, dependendo das condições de mercado.

No relatório, a Vale ressaltou ainda que continua comprometida com seu plano de retomada de capacidade, o que também está associado à eliminação de restrições e otimização de custos”.







A empresa tem recuperado aos poucos a operação de diversas atividades em Minas Gerais que haviam sido paralisadas desde o rompimento de barragem em Brumadinho, em 2019, para uma revisão de segurança e melhorias.

METAIS BÁSICOS

Do lado de metais básicos, a produção de níquel acabado da Vale foi de 30,2 mil toneladas no terceiro trimestre, queda de 21,8% na comparação com um ano antes e recuo de 27,2% ante o trimestre anterior, principalmente devido à paralisação dos funcionários em Sudbury, que interromperam as operações por 70 dias, dos quais 40 dias no trimestre, com um impacto de 11 mil toneladas entre julho e setembro.

Além disso, Onça Puma passou por uma manutenção prolongada durante o terceiro trimestre, com a retomada da produção no fim de setembro.

Já a produção de cobre, segundo a mineradora, atingiu 69,2 mil toneladas no terceiro trimestre, queda de 21% ante o mesmo período de 2020 e recuo de 5,7% na comparação com o segundo trimestre, principalmente devido à paralisação dos trabalhadores em Sudbury, que afetou a produção total de cobre em 16 mil entre julho e setembro.

“Isto foi parcialmente compensado por um desempenho mais robusto em Sossego, uma vez que a disponibilidade da planta aumentou no trimestre após a conclusão da manutenção programada no segundo trimestre”, disse a empresa.

A empresa adicionou que planeja produzir 45-50 mil toneladas de níquel e 75-80 mil toneladas de cobre no quarto trimestre, resultando em uma produção de aproximadamente 165-170 mil toneladas de níquel e 295-300 mil toneladas de cobre em 2021.

(Por Marta NogueiraEdição de Maria Pia Palermo)

Saiba mais