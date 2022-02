Vale: produção do Sistema Norte registra redução de 5,7% no 4º trimestre de 2021

A produção de minério de ferro da Vale no Sistema Norte registrou redução de 5,7% no quarto trimestre de 2021, frente ao mesmo período do ano anterior, para 50,021 milhões de toneladas. Com isso, a produção no Sistema Norte registrou queda de 1,8% no acumulado de 2021, para 188,835 milhões de toneladas.

Segundo a Vale, o desempenho mais fraco do quarto trimestre é explicado por maiores níveis de chuvas, que restringiram a lavra em cavas mais profundas em Serra Norte, no Pará. Além disso, a Vale citou a maior relação entre estéril e minério produzido na mina S11D, em Canaã dos Carajás, no Pará, devido à “presença de jaspilito no corpo mineral”.

Em documento divulgado ao mercado nesta quinta-feira, 10, a mineradora acrescenta que, a fim de melhorar o desempenho da mina S11D, em direção a sua capacidade nominal, de 80 a 85 milhões de toneladas em 2022, a companhia está instalando quatro britadores primários e quatro britadores móveis para processar jaspilito, que deverão estar operacionais no primeiro semestre de 2022.

“Além disso, um novo britador será necessário para processar grandes blocos de estéril compacto, que restringirá a capacidade de produção em S11D em cerca de 5 milhões de toneladas por ano até estar operacional em 2025”, informou a Vale.

