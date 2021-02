Vale: Produção de minério de ferro no sistema Sudeste despenca 21,7% em 2020

A produção de minério de ferro da Vale no sistema Sudeste teve um tombo de 21,7% em 2020, na comparação com 2019. Segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 4, pela mineradora, o sistema foi responsável pela fabricação de 57,285 milhões de toneladas. Na comparação do quarto trimestre de 2020 com igual período de 2019, a queda foi de 3,2%. Foram produzidos no sistema Sudeste 16,468 milhões de toneladas entre outubro e dezembro do ano passado.

Em relação ao terceiro trimestre de 2020, houve alta de 1% na produção. Em relatório, a Vale diz que a produção do Sistema Sudeste ficou em linha com o terceiro trimestre em função da maior produção de ROM para abastecimento do retorno da Samarco, sendo parcialmente compensado por menor nível de produção em Itabira e Brucutu devido ao menor desempenho das soluções temporárias de disposição de rejeitos. Além disso, a Vale cita o uso de desmonte mecânico em conjunto com a maior distância média de transporte em Alegria, diminuindo a produtividade do site desde que a barragem do Xingu foi elevada para o Nível 2 de Emergência.

No Sistema Sul, a produção cresceu 28,2% em 2020 (48,368 milhões de toneladas), na comparação com 2019, e avançou 43,4% no quarto trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Ante o terceiro trimestre de 2020, no entanto, houve queda.

O desempenho operacional mais fraco no quarto trimestre foi atribuído principalmente à paralisação parcial (já reiniciada em janeiro de 2021) das operações de Viga devido à suspensão da licença necessária para disposição de rejeitos na barragem B7; e menor produtividade na mina de Abóboras, ocasionada pela redução da eficiência do desmonte mecânico nas frentes de lavra de itabirito compacto, sendo parcialmente compensado pelo retorno do processamento à seco em Fábrica.

A Vale informa que as atividades de Fábrica foram retomadas em dezembro após diversos testes de vibração atestarem a ausência de impactos nas estruturas do site. A operação estava paralisada desde fevereiro de 2019.

“Até a retomada das atividades da planta de beneficiamento, com reinício previsto no segundo trimestre deste ano, Fábrica operará com processamento a seco e desmonte mecânico, adicionando cerca de 2 Mtpa de capacidade de produção”, diz a mineradora.

