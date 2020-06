Vale prevê retomada em Voiseys Bay no início de julho

A Vale anuncia plano para retomada das operações em Voiseys Bay, em Labrador, no Canadá, no início do mês de julho, com capacidade plena de produção no início de agosto. O plano inclui as atividades relacionadas ao projeto de expansão da mina de Voisey’s Bay, conforme comunicado.

O retorno vem após um período de três meses de monitoramento do progresso e dos eventos associados à pandemia do coronavírus. A Vale diz que está formando uma parceria com um laboratório de testes privado na província de Newfoundland & Labrador para fornecer testes PCR a todos empregados na unidade. Até o momento, não há casos de COVID-19 em Voiseys Bay.

