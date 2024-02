Vale: preço de referência do minério foi de US$ 128,3/ton no 4º trimestre, 29,6% maior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/02/2024 - 21:06 Para compartilhar:

O preço de referência do minério (62%) foi de US$ 128,3 por tonelada, incremento de 29,6% na comparação com o quarto trimestre de 2022

No quarto trimestre, o preço realizado pela Vale em finos de minério de ferro foi de US$ 118,3 por tonelada, alta de 23,7% ante igual período de 2022. O preço realizado das pelotas, por sua vez, foi de US$ 163,4 a tonelada, queda de 1,3% ante igual período de 2022 e suave avanço de 1,4% na comparação sequencial.

Em seu relatório de produção, divulgado no fim de janeiro, a Vale explicou que, dados os menores descontos para produtos com alta sílica e menores prêmios para produtos de alto teor, decidiu aumentar a participação dos produtos de menor pureza e valor no mix de vendas, enquanto reequilibra os estoques de minério de ferro premium (IOCJ e BRBF). Em relação ao quarto trimestre de 2022, o recuo no prêmio all-in foi de 70%. Ante o terceiro trimestre de 2023, a queda foi de 58%.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias