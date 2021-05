Vale pagou em 2020 US$ 5,7 bi em tributos e royalties, maior parte no Brasil

Em relatório fiscal divulgado nesta segunda-feira, 31, a Vale informa que pagou em 2020 US$ 5,7 bilhões em tributos e royalties globalmente. A maior parte desta contribuição (US$ 4,9 bilhões) foi paga no Brasil. Isso equivale a um valor total de tributos pagos em 2020 de R$ 26 bilhões. Aproximadamente 26% do total foi pago por meio de créditos fiscais disponíveis.

“A grande maioria de nossos tributos e royalties foi paga no Brasil, o que reflete nossa maior presença operacional no país”, explica o vice-presidente executivo da companhia, Alex D’Ambrosio.

Em mensagem, ele diz que os US$ 5,7 bilhões fazem parte de uma contribuição econômica total de US$ 28,3 bilhões, que abrange os recursos que também foram pagos a fornecedores, assim como reinvestimentos, dividendos e salários para os funcionários.

A título de tributos incidentes sobre a atividade de mineração, a alíquota média paga pela Vale correspondeu a 3,9% sobre a receita. Em 2020, isso equivale a US$ 871 milhões pago às autoridades fiscais brasileiras.

