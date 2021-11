Vale: membro do conselho José Maurício Pereira Coelho renuncia ao cargo

Membro do conselho de administração da Vale, José Maurício Pereira Coelho renunciou ao cargo. Segundo informou nesta segunda-feira, 22, a companhia, a nomeação do substituto que ficará no posto até a próxima assembleia geral de acionistas será feita em reunião do colegiado marcada para os próximos dias.

Como o conselho atual foi eleito pelo regime do voto múltiplo, a próxima assembleia irá eleger todo o conselho de administração, com exceção do membro eleito pelo conjunto de empregados, diz o comunicado da companhia.

