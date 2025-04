Vale: lucro do 1º trimestre é de US$ 1,394 bi, recuo de 17%

A Vale apresentou lucro líquido de US$ 1,394 bilhão no primeiro trimestre deste ano, queda de 17% ante igual período de 2024. Na comparação trimestral, a mineradora reverteu o prejuízo de US$ 694 milhões reportado no quarto trimestre de 2024.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em US$ 3,115 bilhões, queda anual de 9% e 18% menor na comparação trimestral.

Segundo a Vale, os maiores volumes de vendas e menores custos unitários em minério de ferro, combinados com o melhor desempenho da Vale Base Metals compensaram “parcialmente” o impacto dos menores preços de minério e níquel.

A receita líquida no primeiro trimestre de 2025 somou US$ 8,119 bilhões, queda de 4% ante igual período de 2024 e 20% menor na comparação trimestral.