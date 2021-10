Vale lucra US$ 3,886 bilhões no terceiro trimestre

A mineradora Vale registrou um lucro líquido de 3,886 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2021, um avanço de 34% em relação ao mesmo período de 2020, anunciou a empresa nesta quinta-feira.

No terceiro trimestre de 2020, a Vale havia reportado um lucro de 2,908 bilhões de dólares. Em comparação com o segundo trimestre deste ano, no entanto, o lucro foi menor, com uma diferença de 3,7 bilhões de dólares, devido, entre outros motivos, à redução do preço do minério de ferro.

“Os cortes na produção de aço na China impactaram a demanda por minério de ferro e os preços recuaram em relação aos níveis elevados alcançados ao longo dos três meses imediatamente anteriores”, informou a empresa. Uma paralisação sindical em Sudbury, Canadá, também influenciou na produção de derivados de níquel no terceiro trimestre, acrescentou.

O Ebitda ajustado (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) encerrou o período com um resultado positivo de 6,938 bilhões de dólares. A produção de minério de ferro atingiu quase 90 milhões de toneladas, 18,1% a mais do que no trimestre anterior.

A Vale foi afetada no ano passado tanto pelo impacto global da pandemia quanto pelas consequências da tragédia em Brumadinho, que deixou 270 mortos. Ainda assim, conseguiu fechar 2020 com lucro líquido de 4,881 bilhões de dólares, após um prejuízo de 1,683 bilhão em 2019.

Segundo o comunicado desta quinta-feira, a empresa fechou até o momento acordos de indenização com 11,4 mil pessoas, no valor total de 2,7 bilhões de reais.

