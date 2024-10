Vale lucra US$ 2,412 bi, queda de 15% ante o 3º trimestre de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/10/2024 - 21:33 Para compartilhar:

A Vale apresentou lucro líquido de US$ 2,412 bilhões no terceiro trimestre deste ano, queda de 15% ante igual período de 2023 e 13% a menos na comparação trimestral, de acordo com resultados divulgados na noite desta quinta-feira, 24.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em US$ 3,615 bilhões, resultado 18% abaixo do registrado no terceiro período de 2023 e 9% menor na comparação com os três meses imediatamente anteriores.

As receitas líquidas no terceiro trimestre de 2024 somaram US$ 9,553 bilhões, queda de 10% na comparação de 12 meses e com recuo de 4% na comparação trimestral.

O lucro ficou 41% acima do esperado pelo Prévias Broadcast. Conforme a estimativa compilada a partir de cinco casas (JPMorgan, Citi, BTG Pactual, Itaú BBA e Genial Investimentos), o lucro esperado era de US$ 1,709 bilhão.

O Ebitda ficou em linha com os US$ 3,526 bilhões estimados pela média das expectativas. A receita líquida também ficou em linha com o esperado pelo mercado, de US$ 9,578 bilhões. O Prévias Broadcast considera que o resultado vem em linha com o esperado quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.

Segundo a mineradora, o desempenho no terceiro trimestre é decorrente, principalmente, dos menores preços realizados de finos de minério de ferro, que caíram US$ 12 a tonelada, parcialmente compensado por maiores volumes de vendas de minério de ferro.

“No trimestre, nossa produção de minério de ferro atingiu seu nível mais elevado em mais de cinco anos, resultado do nosso foco contínuo na excelência operacional”, comenta o novo presidente da empresa, Gustavo Pimenta, na apresentação do balanço.