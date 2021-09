Vale: Luciano Siani deixa vice-liderança de Finanças e RI; Gustavo Pimenta assume

A Vale anunciou nesta terça-feira, 21, mudanças em seu comitê executivo. Luciano Siani Pires, que desde 2012 era vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores, passará liderar a vice-presidência Executiva de Estratégia e Transformação de Negócios. Gustavo Pimenta, CFO da AES nos últimos três anos, assume o cargo no lugar de Siani. As alterações entram em vigor a partir de 1º de novembro.

A companhia divulgou em março deste ano a criação da vice-Presidência Executiva de Estratégia e Transformação de Negócios. A área é responsável por liderar iniciativas para posicionar a empresa para o futuro, agregando as áreas de Exploração Mineral, Desenvolvimento de Negócios, Inovação e Transformação Digital, segundo o comunicado divulgado há pouco.

“Luciano conhece profundamente a companhia e a indústria e tem o respeito e admiração da organização e de nossos parceiros de negócio. É um grande nome para liderar a construção de nosso futuro e nos traz a segurança, também, de que o crescimento se dará com disciplina de capital”, afirmou o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo.

O executivo comemorou também a chegada de Gustavo Pimenta ao cargo de vice-presidente executivo de Finanças e Relações com Investidores. “Gustavo representa uma relevante adição ao Comitê Executivo, trazendo sua experiência global e uma visão renovada aos nossos negócios, com forte capacidade de liderança no direcionamento de nossos esforços coletivos para atingimento das ambições da Vale”, disse.

Na AES, Pimenta liderou o reposicionamento global da companhia para uma empresa focada em ESG e baixo carbono, tendo participado ativamente das iniciativas de Diversidade e Inclusão do grupo. Anteriormente à AES, foi vice-presidente de estratégia e M&A do Citibank em Nova York e trabalhou como auditor da KPMG por três anos ao início da sua carreira.

