Vale: investimentos são de US$ 376 milhões, redução de 20% ante 3º trimestre de 2023

A mineradora Vale realizou no terceiro trimestre deste ano US$ 376 milhões em projetos de investimentos, recuo de 20% ante igual período de 2023, informou a mineradora em sua divulgação de resultados nesta quinta-feira, 24.

De acordo com a Vale, a queda dos investimentos, na comparação anual, é reflexo de menores desembolsos no projeto de cobre de Salobo 3. Outro motivo foi a desconsolidação da PTVI, na Indonésia, no negócio de metais para transição energética. O terceiro fator apontado são menores desembolsos no projeto Briquetes Tubarão, uma vez que o progresso físico está em estágio avançado.

Os investimentos totais, considerando os projetos em expansão e os de manutenção, somaram US$ 1,398 bilhão, queda anual de 5%.

A dívida líquida expandida (que inclui provisões para Brumadinho e Fundação Renova) terminou o terceiro trimestre de 2024 em US$ 16,472 bilhões, aumento/ de 6% ante o mesmo intervalo de 2023. Já dívida líquida do período foi de US$ 9,536 bi, recuo anual de 5%.

Já os custos e despesas totais – excluindo Brumadinho e descaracterização de barragens – foram de US$ 6,802 bilhões no terceiro trimestre deste ano, recuo de 2% em relação a igual período de 2023.

De julho a setembro deste ano, as despesas relacionadas a Brumadinho e à descaracterização de barragens somaram US$ 126 milhões, valor 59% menor que o registrado no terceiro trimestre de 2023.

As provisões de Samarco e Fundação Renova atingiram US$ 4,7 bilhões, cifra 55% maior que no terceiro trimestre de 2023. Segundo a empresa, o aumento é reflexo da avaliação mais atualizada sobre o potencial acordo com as autoridades brasileiras, as reivindicações relacionadas ao rompimento da barragem da Samarco e a extensão em que a Samarco pode financiar desembolsos futuros.