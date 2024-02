Vale: investimentos do 4º trimestre são de US$ 2,118 bilhões, alta de 18,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/02/2024 - 20:42 Para compartilhar:

A mineradora Vale realizou, no quarto trimestre do ano passado, investimentos de US$ 2,118 bilhões, avanço de 18,5% ante igual período de 2022. Ao longo de 2023, os investimentos somaram US$ 5,920 bilhões, volume 8,7% a mais que no ano anterior, informou a mineradora em sua divulgação de resultados nesta quinta-feira, 22.

De acordo com a Vale, o avanço de 18,5% na comparação anual para os investimentos aconteceram em função, principalmente, de maiores investimentos nos projetos de Soluções de minério de ferro, especialmente Capanema e Estrada de Ferro

Carajás, e aos maiores investimentos para melhorar as operações de mina de Metais para Transição Energética.

A dívida líquida terminou o quarto trimestre de 2023 em US$ 9,56 bilhões, aumento de 20% ante o mesmo intervalo de 2022.

Já os custos e despesas totais – excluindo Brumadinho e descaracterização de barragens – foram de US$ 7,278 bilhões no quarto trimestre, retração de 7,8% em relação a igual período de 2022.

De outubro a dezembro do ano passado, as despesas relacionadas a Brumadinho e à descaracterização de barragens somaram US$ 396 milhões, valor 5,6% maior que o registrado no último trimestre de 2022.

As provisões relativas a Brumadinho e à descaracterização de barragens atingiram US$ 3,060 bilhões, cifra 7,6% menor que no quarto trimestre de 2022.

A dívida líquida expandida, que inclui provisões relativas a Brumadinho e Samarco/Fundação Renova, atingiu US$ 16,164 bilhões, crescimento de 14,3% na comparação com o último trimestre de 2022. A cifra foi influenciada por um incremento na provisão de US$ 1,2 bilhão realizado no quarto trimestre de 2023, relacionada ao rompimento da barragem da Samarco e a um potencial acordo global com as autoridades brasileiras.

