Vale interrompe operações na Nova Caledônia após prostestos

A Vale anunciou nesta quinta-feira, 10, que as instalações da Vale Nouvelle-Calédonie (VNC) foram evacuadas e as operações suspensas “de forma segura e controlada”, após uma noite de protestos na Nova Caledônia, no sul do Oceano Pacífico, por ativistas pró-independência, na fábrica e arredores. Ao repudiar os atos de violência, a mineradora disse apoiar “incondicionalmente” a busca de uma solução pacífica para o impasse.

Segundo comunicado ao mercado enviado pela empresa à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a unidade de produção está sob proteção de forças militares e as operações seguem interrompidas até que seja considerado seguro. A empresa ressalta que não houve feridos, danos ambientais ou acidentes industriais.

A mineradora assinou, no último dia 8, um acordo vinculante de opção de venda de sua participação na VNC. A transação conta com o apoio do governo da Nova Caledônia e do Estado francês e foi aprovada pelo conselho de trabalhadores da VNC.

