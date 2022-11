Vale inicia geração de energia renovável do Sol do Cerrado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2022 - 9:12 Compartilhe

A Vale informou que deu início à operação do projeto Sol do Cerrado. Segundo a empresa, o empreendimento é um dos maiores parques de energia solar da América Latina, com potência instalada de 766 Megawatts-pico, o equivalente ao consumo de uma cidade de 800 mil habitantes. Quando estiver operando em plena capacidade, em julho de 2023, irá representar 16% de toda a energia consumida pela Vale no Brasil.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a mineradora destaca que o projeto Sol do Cerrado recebeu aproximadamente R$ 3 bilhões (US$ 590 milhões) de investimentos e obras geraram 3 mil empregos no pico das atividades, cerca de 50% de mão-de-obra local e 16% de mulheres.

“O Sol do Cerrado é um projeto inédito para a Vale, que traz desenvolvimento local, energia renovável e está ligado ao nosso objetivo de sermos líderes em mineração sustentável”, ressalta o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo.

Segundo a Vale, o projeto é um passo importante para atingir as metas climáticas de reduzir as suas emissões líquidas de carbono (escopos 1 e 2) em 33% até 2030 e zerá-las até 2050. “A Vale espera atingir 100% do consumo de eletricidade renovável no Brasil até 2025, e, globalmente, até 2030”, diz.

