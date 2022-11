Vale Indonésia prevê concluir planta HPAL de níquel até 2025

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/11/2022 - 12:39 Compartilhe

JACARTA (Reuters) – A mineradora de níquel da Indonésia PT Vale Indonésia planeja concluir a construção até 2025 de uma planta de lixiviação ácida de alta pressão para produzir minerais de níquel usados ​​em baterias de veículos elétricos, disse um diretor da empresa nesta segunda-feira.

A companhia iniciou no domingo a construção da planta, que deverá ter uma capacidade de produção de 120.000 toneladas de níquel em precipitado de hidróxido misto por ano, tornando-a a maior do mundo até agora.

“Estima-se que a construção esteja concluída no fim de 2025”, disse o diretor da Vale Indonésia, Bernardus Irmanto.

A mineradora fechou um acordou com a Zhejiang Huayou Cobalt para construir a planta na região de Pomalaa, rica em níquel, na ilha indonésia de Sulawesi, com um investimento total de 67,5 trilhões de rupias (4,29 bilhões de dólares), disse o CEO da Vale, Febriany Eddy, no domingo.

Pelo acordo, a Huayou desenvolverá o projeto Pomalaa no sudeste de Sulawesi e a Vale terá o direito de adquirir até 30% de participação no projeto, disse a Vale anteriormente, acrescentando que forneceria minério de níquel para o projeto.

A Vale Indonesia tem como principal acionista a Vale Canadá, que é detida 100% pela gigante mineradora global Vale.

A Indonésia tem ambições de construir uma indústria doméstica de veículos elétricos.

(Reportagem de Bernadette Christina)

