Vale Indonésia e chinesa Huayou assinam acordo com Ford para fábrica de níquel

(Reuters) – A mineradora de níquel Vale Indonésia, a chinesa Zhejiang Huayou Cobalt e a montadora norte-americana Ford Motor assinaram um memorando de cooperação não vinculante para construir uma fábrica na Indonésia para extrair produtos químicos de níquel, disse a Vale em comunicado nesta quinta-feira.







As empresas planejam formar uma parceria para construir uma planta para produzir 120 mil toneladas por ano de precipitado de hidróxido misto, material extraído do minério de níquel que seria usado em baterias para veículos elétricos.

A Vale disse que a nova parceria com a Ford será construída no âmbito de um acordo com a Huayou assinado em abril. Sob esse acordo, a Huayou desenvolverá o projeto no sudeste de Sulawesi e a Vale terá direito de adquirir até 30% de participação no projeto.

“Esse relacionamento de três vias é uma maneira criativa de garantir o níquel que a Ford precisa para ajudar a entregar milhões de veículos elétricos para nossos clientes, e mantém nossas metas ambientais, sociais e de governança à frente e no centro do processo”, disse Lisa Drake, vice-presidente de Industrialização de veículos elétricos, no comunicado.

“Esta parceria com a Ford e a PT Vale não apenas trará aos nossos clientes um fornecimento estável e sustentável, mas também beneficiará a indústria de veículos elétricos cada vez mais robusta e a economia indonésia”, disse o vice-presidente executivo da Huayou, George Q. Fang, no comunicado.

A previsão é que o projeto seja concluído em 2025.

A Indonésia está interessada em utilizar suas ricas reservas de níquel para atrair investimentos em processamento de metal, produção de material para baterias de veículos elétricos e desenvolvimento de veículos elétricos.

A partir de 2020, o governo proibiu a exportação de minério de níquel não processado para garantir o fornecimento para investidores existentes e potenciais.

(Reportagem de Fransiska Nangoy)