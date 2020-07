Vale fecha acordo para nova empresa de metálicos de baixo carbono

A Vale anuncia acordo para criação de uma nova empresa voltada a metálicos de baixo carbono (CO2) com a Kobe Steel e a Mitsui. O acordo, não vinculativo, estabelece uma “NewVen” para fornecer soluções metálicas e siderúrgicas de baixo GEE (gases de efeito estufa) para a indústria siderúrgica, reduzindo a pegada de carbono.

Segundo comunicado, antes do acordo final está em curso um período de avaliação “para aprofundar a colaboração e estimar a demanda do mercado pelas várias soluções existentes e novas para a produção de aço”.

A NewVen utilizará tecnologias de produção de ferro de baixo CO2 existentes e novas, como a Tecnologia Tecnored e o Processo Midrex. A Tecnored é uma subsidiária da Vale para produção de ferrogusa de baixo carbono com fontes de energia – biomassa, gás de síntese e hidrogênio – que emitem menos CO2 do que o carvão e o coque. A Midrex Technologies, subsidiária integral da Kobe Steel, é líder mundial em tecnologia de redução direta de produção de ferro (DRI), usando gás natural e hidrogênio como redutor no processo.

Veja também