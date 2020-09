Vale faz 1ª transação de minério de ferro via blockchain com Nanjing Iron & Steel

A mineradora Vale informa que completou hoje sua primeira venda de minério de ferro utilizando a tecnologia blockchain. Um carregamento de 176 mil toneladas do produto Brazilian Blend Fines (BRBF) deixou o Terminal Marítimo Teluk Rubiah, na Malásia, e foi entregue na China para a Nanjing Iron & Steel Group International Trade Co. Ltd., uma subsidiária da Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. (NISCO).

“Essa transação está alinhada à estratégia da Vale de se tornar uma empresa mais inovadora e focada no cliente. Além de ampliar a integração com os clientes, a Vale busca estabelecer parcerias duradouras para desenvolver soluções inovadoras”, afirma a empresa em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a empresa, a transação integrada permite segurança e transparência de ponta a ponta, com visibilidade em tempo real da documentação para todos os participantes. Também, destaca, há uma redução significativa da quantidade de e-mails e papéis utilizados, além de uma melhor experiência de usuário com o acesso a uma solução única.

“Este é um marco importante rumo à digitalização do processo de vendas ao trazer inovação para as transações que normalmente demandam um grande uso de papel e ao oferecer um nível de serviço mais elevado para os clientes, além de previsibilidade na cadeia de valor do aço”, afirma.

A carta de crédito foi emitida por meio da plataforma de blockchain da Contour enquanto os documentos de navegação e de embarque foram transferidos via eSS DOCS. A transação também teve o suporte dos bancos DBS Bank Ltd e Standard Chartered Bank

Veja também