Vale: Esperamos chegar a um acordo final no processo de mediação em outubro

Em resposta a comentários do ministro Alexandre Silveira, das Minas e Energia, a Vale afirmou, em nota, que confirma que as negociações sobre o acordo para compensação do desastre de Mariana estão avançadas, “a partir de propostas previamente apresentadas e divulgadas pelas partes”. Até o momento, nenhum acordo definitivo foi alcançado, destacou a mineradora.

“A Companhia espera chegar a um acordo final no processo de mediação em outubro de 2024, o qual será devidamente divulgado ao mercado”, disse, em nota.

“A Vale, como uma das acionistas da Samarco, segue engajada nas negociações para a repactuação do acordo de Mariana e busca, junto às autoridades envolvidas, estabelecer um acordo que garanta a reparação justa e integral às pessoas atingidas e ao meio ambiente. A empresa reafirma seu compromisso com as ações de reparação e compensação relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão.”