Vale eleva projeção de produção de minério de ferro em 2024 e reduz previsão para o níquel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2024 - 11:15 Para compartilhar:

A Vale informou nesta quarta-feira, 11, que revisou suas projeções, indicando que a produção de minério de ferro em 2024 será de 323 milhões a 330 milhões de toneladas. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a mineradora informa ainda que a expectativa é de que a produção de níquel este ano fique entre 153 mil e 168 mil toneladas.

Segundo a empresa, a atualização do níquel deve-se à desconsolidação de PTVI após um desinvestimento parcial realizado em junho de 2024.

Para 2024, a Vale também ajustou suas previsões de custo all-in para o cobre, variando de US$ 3.300 a US$ 3.800 por tonelada, e para o níquel, entre US$ 15.000 e US$ 16.500 por tonelada.

Segundo a empresa, esses custos não incluem investimentos de manutenção. Além disso, informa, a alteração nos custos do níquel deve-se ao impacto da desconsolidação de PTVI, após o desinvestimento parcial em junho de 2024.

As demais estimativas não sofreram alterações.

Comparações com projeção anterior

A nova projeção de produção de minério de ferro em 2024 divulgada pela Vale subiu em relação ao guidance anterior, que estava na faixa de 310 milhões a 320 milhões de toneladas, informou a mineradora ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A projeção de produção de níquel, por sua vez, caiu. A previsão inicial era de um volume entre 160 mil a 175 mil toneladas.

Já as novas projeções de custos all-in para o níquel subiram – eram de US$ 14.500 a US$ 16.000 por tonelada.

Para o cobre, o custo all-in caiu – era de uma faixa entre US$ 4.000 e US$ 4.500 a tonelada.