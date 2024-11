Vale e Rogesa assinam acordo para fornecer pelotas que visam descarbonização da siderurgia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2024 - 11:07 Para compartilhar:

A Vale e a Roheisengesellschaft Saar mbH (Rogesa), uma subsidiária conjunta da Dillinger e da Saarstahl AG, concluíram recentemente um contrato plurianual de fornecimento de pelotas que, segundo release da Vale, representa um marco na busca pela descarbonização da siderurgia.

O acordo prevê o fornecimento de pelotas de alto-forno de 2025 a 2027 e uma transição flexível para pelotas de redução direta a partir de 2028, após o comissionamento da planta de redução direta da Rogesa na unidade de Dillingen.

No futuro, a indústria siderúrgica de Saarland usará a planta de redução direta e seus fornos elétricos a arco para produzir aço de baixa emissão, usando hidrogênio para converter o minério de ferro em hot-briquetted iron (HBI) em vez de usar coque, como tem sido até hoje.

“Estamos muito satisfeitos em firmar esse acordo com a Rogesa, nossa parceira desde meados da década de 1970 e uma das mais importantes produtoras de aço da Europa. Juntos, estamos nos comprometendo com o futuro da produção de aço. As pelotas de redução direta, assim como nossos briquetes inovadores, serão fundamentais para a produção de aço em fornos elétricos a arco, o que reduzirá significativamente as emissões de carbono da indústria siderúrgica”, disse o diretor de Vendas da Vale Bruno Pina.

A Vale estabeleceu o compromisso de reduzir 15% das emissões líquidas de escopo 3, relacionadas à sua cadeia de valor, até 2035. A empresa também busca reduzir suas emissões absolutas de escopo 1 e 2 em 33% até 2030 e atingir zero líquido até 2050, em linha com o Acordo de Paris.