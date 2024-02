Vale e Hydnum Steel assinam acordo para desenvolver planta de briquetes na Espanha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2024 - 11:17 Para compartilhar:

A Vale informou nesta quinta-feira, 8, que assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Hydnum Steel para desenvolver soluções de baixo carbono para a produção de aço. O acordo inclui a avaliação conjunta da possibilidade de construção de uma planta de briquetes de minério de ferro no projeto principal da Hydnum Steel para aço verde em Puertollano, na Espanha.

A fábrica da Hydnum começará a produzir 1,5 milhão de toneladas de aço laminado em 2026 e está projetada para ter uma capacidade anual de 2,6 milhões de toneladas a partir de 2030.

Para o diretor de Desenvolvimento de Produtos e Negócios da Vale, Rogério Nogueira, juntar-se à Hydnum neste projeto é mais um passo importante para o objetivo de reduzir as emissões de escopo 3, referentes à cadeia de valor, em 15% até 2035.

“A combinação do nosso briquete inovador e de baixo carbono com o aço verde produzido pela Hydnum apoiará nossa meta de atingir zero emissões no processo siderúrgico”, afirma em nota.

Já o diretor de Estratégia da Hydnum Steel, Fernando Pessanha, destaca que a siderúrgica contribui para uma mudança tecnológica inexorável na indústria siderúrgica mundial. “Demonstra que a produção de aço verde de alta qualidade não é apenas competitiva, mas também benéfica para o futuro do nosso planeta”.

A Vale observa que a Hydnum Steel será desenvolvida com tecnologia de última geração, concebida para substituir o uso de combustíveis fósseis por hidrogênio verde, contribuindo assim para a descarbonização do setor.

Para a Vale, este MoU reforça a sua confiança na utilização do hidrogênio para permitir a descarbonização da siderurgia.

“A Vale assinou acordos para estudar soluções de descarbonização em conjunto com mais de 50 clientes, que respondem por cerca de 35% das emissões de escopo 3 da empresa. Algumas dessas soluções incluem a construção de plantas de briquetes próximas às instalações dos clientes”, lembra a empresa.

O briquete é um produto desenvolvido pela Vale em seu centro tecnológico em Minas Gerais. É produzido a partir da aglomeração em baixa temperatura de minério de ferro de alta qualidade, utilizando uma solução tecnológica de aglomerantes, o que confere ao produto final alta resistência mecânica. Pode ser utilizado como fonte metálica na rota de redução direta, possibilitando a produção de aço verde. Também pode ser utilizado no alto-forno, reduzindo em 10% as emissões de CO2.

A empresa lembra que além do compromisso de reduzir 15% das emissões líquidas de escopo 3 até 2035, a Vale busca reduzir suas emissões absolutas de escopo 1 e 2 em 33% até 2030 e atingir zero líquido até 2050, em linha com o Acordo de Paris, liderando o caminho para a mineração sustentável.

