Vale e GreenIron avançam com plano para planta de ferro de redução direta no Brasil

A Vale e a sueca GreenIron H2 Ab assinaram um memorando de entendimento (MoU) para avaliar a instalação de uma planta de ferro de redução direta (DRI) no Brasil. O objetivo do projeto é viabilizar a produção de aço com baixo carbono, eliminando o uso de coque ou carvão e reduzindo significativamente as emissões no processo. As empresas também realizarão estudos para identificar o local ideal para a planta, considerando opções de energia renovável e cadeias de suprimento sustentáveis.

Segundo a Vale, o estudo incluirá o uso de hidrogênio verde e outras inovações para mitigar impactos ambientais em operações futuras. Rogério Nogueira, vice-presidente-executivo Comercial e de Novos Negócios da mineradora, destacou que a parceria combina o portfólio da Vale, a vantagem brasileira no hidrogênio verde e a expertise da GreenIron, fortalecendo o compromisso das empresas com a descarbonização e a neoindustrialização do Brasil.

Colaboração internacional

Edward Murray, diretor-executivo da GreenIron, destacou o caráter colaborativo do acordo, que busca unir recursos e conhecimentos para desenvolver soluções inovadoras com impactos positivos no meio ambiente e nas comunidades envolvidas. Para ele, a iniciativa reflete um compromisso conjunto com a sustentabilidade no setor de mineração e metais.

Além do estudo para a planta brasileira, o MoU estabelece o fornecimento de minério de ferro da Vale para a unidade da GreenIron em Sandviken, na Suécia. Essa planta utiliza tecnologia patenteada que aplica hidrogênio verde para extrair metais de minérios e reciclar resíduos, com operações comerciais em fase de comissionamento.

Parceria estratégica

Nos últimos dois anos, Vale e GreenIron já realizaram testes com pelotas de minério de ferro nas instalações suecas. O MoU agora inclui testes com briquetes desenvolvidos pela Vale, produto que emite menos CO2 em comparação às pelotas tradicionais. A GreenIron destaca a flexibilidade de sua tecnologia, adaptável a diferentes matérias-primas e competitiva em custo, especialmente com o uso de hidrogênio verde.

O avanço desta parceria reforça o compromisso das empresas com a sustentabilidade e a busca por soluções que atendam às crescentes demandas por redução de emissões na cadeia de produção de aço.

