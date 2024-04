Vale e Caterpillar assinam acordo para testar caminhões elétricos e fazer estudos com etanol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/04/2024 - 13:51 Para compartilhar:

A Vale e a Caterpillar assinaram um acordo para descarbonização de operações de mina, que inclui a realização de testes com caminhões de grande porte movidos a bateria elétrica e com sistemas de transferência de energia, informou a mineradora mais cedo.

O entendimento também abrange a realização de estudos conjuntos para caminhões movidos a etanol. O objetivo é apoiar a Vale no atingimento das suas metas de redução de emissões de carbono diretas e indiretas (escopos 1 e 2) em 33% até 2030 e zerar as emissões líquidas até 2050.

Os caminhões fora de estrada movidos a bateria estão em fase de desenvolvimento pela Caterpillar, de acordo com a mineradora. “Uma unidade com capacidade de 240 toneladas será testada pela Vale em suas operações em Minas Gerais”, informou a companhia. “A Caterpillar também desenvolve um sistema de transferência de energia para caminhões, que será testado nas operações da mineradora no Pará nos próximos anos.”

As duas empresas iniciarão também um estudo conjunto para um motor a bicombustível para caminhões fora de estrada, que funcione com etanol e diesel, de acordo com comunicado da Vale.

A mineradora informou ainda que as emissões de diesel das operações de mina respondem por 15% de suas emissões diretas de gases de efeito estufa. E, entre os equipamentos de mina, o caminhão fora de estrada é o maior consumidor de diesel e o maior emissor.

De acordo com Ludmila Nascimento, diretora de Energia e Descarbonização da Vale, a mineradora está desenvolvendo “um portfólio de opções para descarbonizar as operações”, como a eletrificação e o uso de combustíveis alternativos nas minas. “As soluções mais viáveis serão adotadas”, afirma a executiva.

“Acreditamos que o etanol tem um grande potencial de contribuir para a meta de 2030 por ser um combustível já adotado em larga escala no Brasil, com uma rede estabelecida de fornecimento, e que requer uma parceria ativa com fabricantes”, acrescentou Ludmila Nascimento.

O diretor de Engenharia para Operações de Mina e Usina da Vale, José Baltazar, destacou que “houve avanços relevantes no desenvolvimento da tecnologia dos caminhões elétricos nos últimos anos” e que as inovações contribuirão para zerar as emissões líquidas até 2050. “Estamos oferecendo como campo de testes as nossas minas no Brasil, com suas características bem específicas, de forma a contribuir para o atingimento das nossas metas e para a construção de uma indústria de mineração mais limpa.”

Denise Johnson, presidente do segmento de Indústrias de Recursos da Caterpillar, disse que “a Vale tem sido uma voz-chave durante nossa longa história de colaboração em tecnologia e implementação de produtos”.