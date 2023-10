Vale diz que barragem B3/B4, em Nova Lima, tem nível de emergência baixado de 2 para 1

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2023 - 15:26 Compartilhe

A barragem B3/B4, na Mina Mar Azul, em Nova Lima (MG), teve seu nível de emergência reduzido de 2 para 1 pela Agência Nacional de Mineração (ANM). A decisão foi tomada na noite da segunda-feira, 9.

A B3/B4 é uma das 18 barragens a montante a serem eliminadas pela Vale e faz parte do Programa de Descaracterização da empresa.

Desde 2019, das 30 estruturas previstas, 12 (9 em Minas Gerais e 3 no Pará) foram eliminadas. A previsão da Vale é concluir a eliminação da 13ª estrutura ainda neste mês.

“O avanço do processo de descaracterização da B3/B4, com a remoção de cerca de 85% do conteúdo do reservatório, proporcionou a melhora das condições de estabilidade do barramento e viabilizou a redução do nível de emergência, como prevê a legislação vigente”, disse a Vale em nota.

Apesar da melhoria das condições de estabilidade da barragem, a Zona de Autossalvamento da estrutura deverá permanecer evacuada, disse a Vale, como medida preventiva e de segurança, por determinação das Defesas Civis Municipal e Estadual e em atendimento ao disposto pela ANM. Assim, não haverá, por ora, retorno das famílias e liberação de acessos.

A Vale destacou que o trabalho de remoção de rejeitos da B3/B4 vem sendo realizado integralmente por equipamentos operados de forma remota, fora da área de risco, em um local a 15 quilômetros da barragem. A previsão é concluir a descaracterização em 2025.

