Vale da Morte: Homem encontrado morto em carro em meio a um calor de 126 graus

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 07/07/2023 - 3:34 Compartilhe

Um frequentador do Parque Nacional do Vale da Morte foi encontrado morto dentro de um veículo com dois pneus furados em meio ao calor extremo na Califórnia, na segunda-feira – o mais recente de uma série de mortes em um parque federal neste verão, segundo autoridades.

O homem de 65 anos de San Diego foi descoberto na beira da estrada em seu sedã com as janelas abertas no parque, disse o Serviço Nacional de Parques em um comunicado à imprensa.

+ Terra registra calor recorde pelo terceiro dia seguido

Um trabalhador da manutenção notou o veículo a cerca de 30 metros da estrada da North Highway por volta das 10h, encontrando o homem inconsciente, disseram as autoridades. Ele foi declarado morto no local.

Marcas de pneus indicaram que o carro passou pelo acostamento da estrada e viga rochosa antes de desviar ainda mais da estrada pavimentada.

Embora o veículo não tenha batido, ele teve dois pneus furados.

A investigação inicial sobre a morte indica que uma doença relacionada ao calor pode ter feito o carro sair da estrada.

Foi determinado que o carro estava funcionando, mas o ar condicionado não estava funcionando enquanto o homem dirigia, disse o serviço do parque.

A temperatura alta no dia anterior ao encontro do homem foi de 126 graus, com a temperatura durante a noite atingindo 98 graus.

A morte do homem de 65 anos é uma das várias que aconteceram em parques nacionais nos últimos meses.

Um pai e seu enteado adolescente morreram enquanto caminhavam sob o calor inclemente no Parque Nacional de Big Bend, no Texas, no mês passado.

O menino de 14 anos adoeceu ao longo da trilha e perdeu a consciência antes de ser declarado morto no local em 23 de junho.

Uma mulher de 57 anos morreu enquanto caminhava sob calor extremo no Grand Canyon, disseram autoridades na segunda-feira. Seu corpo foi encontrado na segunda-feira, depois que equipes de emergência receberam relatos de um caminhante angustiado na noite anterior, disseram autoridades.

Um homem de 35 anos de Rhode Island foi morto ao cair da beira de uma cachoeira no Parque Nacional das Montanhas Rochosas e foi sugado para debaixo d’água, disseram autoridades.

E em maio uma mulher foi encontrada morta em seu carro no Parque Nacional de Yellowstone, em Wyoming, com autoridades revelando mais tarde que ela se matou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias