Vale: Conselho aprova programa de recompra de até 270 milhões de ações

O conselho de administração da Vale aprovou nesta quinta-feira, 1º, o programa de recompra de até 270 milhões de ações ordinárias e seus respectivos ADRs, proposto por seu Comitê Executivo. Com base na composição acionária da mineradora em 28 de fevereiro, a soma equivale a 5,3% do número total de ações em circulação. O prazo do programa é de até 12 meses.

Em fato relevante divulgado há pouco, a empresa ressalta que o programa “não compete com nossa intenção de consistentemente distribuir dividendos acima do mínimo estabelecido por nossa política”. A decisão, acrescenta o comunicado, demonstra a confiança da gestão no potencial da Vale de “criar e distribuir valor de forma consistente”.

No final de fevereiro, ao ser questionado por um analista durante teleconferência sobre os resultados de 2020 se a distribuição de dividendos da Vale não poderia ser maior, o diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores da mineradora, Luciano Siani Pires, explicou que a companhia terá pago em 12 meses US$ 7,3 bilhões em dividendos.

