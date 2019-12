Vale: Conselho aprova pagamento de JCP de R$ 1,4143 por ação

O conselho de administração da Vale aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 1,4143 por ação ON, equivalente a R$ 7,253 bilhões. Os proventos serão pagos com base na posição acionária do dia 26 de dezembro, no caso das ações negociadas na B3, e do dia 30, no caso dos American Depositary Receipts (ADRs) negociados na Bolsa de Nova York (Nyse). A partir do dia 27, as ações passam a ser negociadas ex-juros. A data do crédito ainda será definida.

A mineradora ainda nomeou três novos nomes para seus conselho, depois da renúncia dos membros efetivos Marcio Hamilton Ferreira e Marcelo Labuto, e do suplente Yoshitomo Nishimitsu. Para as cadeiras foram eleitos Roger Allan Downey, Murilo Passos, para ocupar os cargos efetivos, e Ken Yasuhara como suplente.