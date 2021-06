Vale: conselho aprova dividendo de R$ 2,177 por ação a ser pago em 30 de junho

O conselho de administração da Vale aprovou nesta quinta-feira, 17, a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R$ 2,177 por ação.

O pagamento ocorrerá em 30 de junho de 2021. Será considerada a posição acionária de 23 de junho de 2021 e a record date para os detentores de American Depositary Receipts (ADRs) negociados em Nova York será 25 de junho de 2021.

As ações da Vale serão negociadas ex-dividendo na B3 e na NYSE a partir de 24 de junho de 2021.

Em comunicado, a Vale afirma que, do valor total de R$ 2,177 por ação, R$ 0,716 é declarado com base no balanço levantado em 31 de março de 2021 e se refere à antecipação da destinação do resultado do exercício de 2021, e R$ 1,460 se refere a reservas de lucros constantes no balanço de dezembro de 2020.

Esta distribuição, segundo a companhia, não está relacionada ao dividendo a ser regularmente pago em setembro de 2021.

