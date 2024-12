Vale atualiza projeções e estima produção de 328 milhões de t de minério de ferro em 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/12/2024 - 9:41 Para compartilhar:

A Vale atualizou suas projeções e, agora, estima uma produção de 328 milhões de toneladas de finos de minério de ferro em 2024. Para 2025, a expectativa é de 325 a 335 milhões de toneladas e, para 2025, de 340 a 360 milhões de toneladas. Em 2030, a mineradora espera produzir 360 milhões de toneladas da commodity.

Já no segmento de cobre, a Vale espera produzir 160 mil toneladas neste ano, entre 160 e 175 mil toneladas em 2025, e entre 350 e 380 mil toneladas em 2026.

A mineradora também projeta uma produção entre 420 e 500 mil toneladas para 2030 e de cerca de 700 mil toneladas para 2035.

No segmento de níquel, a Vale estima uma produção de cerca de 160 mil toneladas em 2024, entre 160 e 175 mil toneladas em 2025, entre 175 e 210 mil toneladas em 2026 e entre 210 e 250 mil toneladas em 2030.

A companhia também projeta um capex de US$ 6,1 bilhões em 2024 e de US$ 6,5 bilhões em 2025. O gasto fixo em soluções de minério de ferro esperado para este ano é de US$ 6,1 bilhões, e de US$ 6 bilhões para o ano que vem.

Além disso, a Vale estima um custo caixa C1 do minério de ferro por tonelada de cerca de US$ 22 em 2024, entre US$ 20,5 e US$ 22 em 2025 e abaixo de US$ 20 em 2026. Para 2030, a expectativa é de US$ 18 a US$ 19,5.