Vale atualiza guidance de custos do minério, do níquel e C1

A mineradora Vale anunciou nesta quinta-feira, 27, a atualização de suas projeções para 2023 do Custo caixa C1 do minério, que envolve mina, ferrovia e porto, de US$ 20-21 por tonelada para US$ 21,5 a US$ 22,5 por tonelada.

O custo all-in do minério de ferro agora é de US$ 52 a US$ 54 por tonelada. A expectativa, até então, era de US$ 47 para este ano. O custo all-in representa o Custo caixa C1 somado ao custo de frete, as despesas, os royalties e os prêmios.

Já o custo all-in do níquel passou para US$ 15.500 a US$ 16.000 por tonelada. Até então, a projeção era de US$ 13 mil.

