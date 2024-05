Vale aprova contratação de consultoria internacional para seleção de novo CEO

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 8:46 Para compartilhar:

O conselho de administração da Vale aprovou a contratação da Russell Reynolds, empresa de consultoria de padrão internacional, para assessorar o colegiado na seleção do novo presidente da companhia. m comunicado ao mercado, a Vale reitera que o processo de sucessão do CEO é executado em conformidade com o estatuto social e as políticas corporativas, assim como com o regimento interno do conselho de administração e a legislação aplicável.

No dia 1º de maio, a Vale divulgou o cronograma da troca da presidência, que deve se desenrolar ao longo desse ano, com Eduardo Bartolomeo permanecendo até 31 de dezembro e a posse do novo dirigente em 1º de janeiro de 2025.

A lista tríplice de candidatos selecionados pela consultoria deverá ser aprovada até 30 de setembro. A apresentação do escolhido está prevista para ocorrer até 3 de dezembro. Essa programação, segundo a companhia, está mantida.

Em março, o conselho de administração da Vale decidiu em reunião extraordinária renovar o contrato de Bartolomeo até o fim do ano. O mandato se encerraria em maio. Ele ajudará na escolha de seu sucessor, fará a transição da posição até março do próximo ano e permanecerá como advisor (consultor) até 31 de dezembro de 2025.

Na ocasião, a Vale agradeceu em nota o “empenho e a dedicação” de Bartolomeo nos últimos cinco anos. O CEO, também em nota, afirmou que seguirá empenhado em avançar nas prioridades estratégicas da companhia e em garantir uma transição “bem-sucedida” para a nova liderança.