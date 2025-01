Vale aposta na energia eólica para descarbonizar transporte marítimo

Na última semana, o maior navio mineraleiro do mundo, o Sohar Max, atracou no Porto de Tubarão, em Vitória (ES), marcando o início de um período de testes com energia eólica. Equipado com cinco velas rotativas, o navio da categoria Valemax, de 362 metros de comprimento e capacidade para 400 mil toneladas, é fruto de uma parceria entre a Vale e a armadora Asyad, de Omã. As velas, desenvolvidas pela Anemoi Marine Technologies, utilizam o vento para reduzir o consumo de combustível e as emissões de carbono. Este é o quinto projeto de energia eólica em navios financiado pela Vale, que prevê mais duas iniciativas até 2025.

O projeto no Sohar Max é o maior piloto global do tipo e envolve rotores cilíndricos de 35 metros de altura instalados na China. Com a expectativa de ganhos de eficiência de até 6% e uma redução anual de até 3 mil toneladas de CO₂ por embarcação, os testes estão sendo conduzidos em viagens regulares do navio. Desde 2010, a Vale tem investido em soluções sustentáveis, como afirma Rodrigo Bermelho, Diretor de Navegação da empresa, reforçando o compromisso da companhia com a descarbonização do transporte marítimo de minério de ferro.

Além do Sohar Max, a Vale também financia testes com velas rotativas no Guaibamax Sea Zhoushan e apoia outros cinco projetos de energia eólica. Esses esforços integram o programa Ecoshipping, que busca desenvolver tecnologias inovadoras para atender às metas de redução de emissões estabelecidas pela Organização Marítima Internacional (IMO). Outras iniciativas incluem o uso de tintas especiais para diminuir resistência, dispositivos hidrodinâmicos e sistemas de monitoramento em tempo real, promovendo avanços na eficiência das embarcações.

As velas rotativas, baseadas no efeito Magnus, funcionam girando para criar diferenças de pressão que impulsionam o navio. Essa tecnologia permite economias significativas de combustível ao reduzir a potência necessária do motor, sem comprometer a velocidade e o tempo de viagem. Com esses avanços, a Vale reafirma sua liderança na integração de soluções sustentáveis na navegação global.