Vale ao norte de Milão oferece experiências de ‘turismo slow’

ROMA, 3 JUL (ANSA) – Entre os lagos de Como e Lugano, ao norte de Milão, um vale oferece aos visitantes uma série de experiências relaxantes para toda a família, especialmente para os adeptos do “turismo slow”.

Tido como uma “ponte verde entre dois lagos, o Vale Intelvi parte do binômio “território e sabor”: o vinho e a gastronomia têm fortes ligações com as empresas locais que, muitas vezes, colaboram com os restaurantes mais tradicionais para oferecer os produtos que irão aparecer nos menus.

“Tudo isso nasce do amor pelo território, é uma cultura que se estabeleceu lentamente”, comentou Marco Brignoli, presidente da Valle Intelvi Turismo. As riquezas do local estão em diversos itinerários que passam por vilarejos, igrejinhas, hospedagens, restaurantes para experimentar as especialidades da região, além de serviços de aluguel de bicicletas elétricas e de equipamentos esportivos.

Entre os roteiros mais amados está o do “caminho das expressões”, que une florestas, arte e turismo. Outra boa opção para os visitantes é a trilha que segue o caminho que leva à “Gruta do Urso”, com visitas guiadas que chegam a até algumas centenas de metros do cume do Monte Generoso, já em território suíço, onde é possível chegar a pé.

Para quem ama passear na natureza, há dezenas de caminhos a percorrer, todos classificados com dificuldade média. Além das trilhas, é possível praticar outras atividades esportivas, como jogar golfe no campo de Lanzo, passear a cavalo, seguir trajetos de mountain bike e se divertir no parque da selva de Caglio.

