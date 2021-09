Vale anuncia Gustavo Pimenta como novo CFO; Luciano Siani assumirá divisão de Estratégia

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Vale informou que o então CFO da AES Gustavo Pimenta assumirá a vice-presidência executiva de Finanças e Relações com Investidores da mineradora, com a mudança de Luciano Siani para o cargo de vice-presidente executivo de Estratégia e Transformação de Negócios, conforme comunicado divulgado nesta terça-feira.

Siani está à frente da divisão financeira desde 2012 e agora será o responsável por liderar iniciativas para posicionar a Vale para o futuro, agregando as áreas de Exploração Mineral, Desenvolvimento de Negócios, Inovação e Transformação Digital, além de outros desafios, disse a empresa.

A vice-presidência executiva também deverá integrar os esforços de transformação da companhia para atingir suas ambições de ser “benchmark” em segurança, operador confiável de classe mundial, organização orientada a talentos, líder na mineração de baixo carbono e referência em criação e compartilhamento de valor, adicionou a Vale.

As mudanças serão efetivas a partir de 1º de novembro.

“Luciano conhece profundamente a companhia e a indústria e tem o respeito e a admiração da organização e de nossos parceiros de negócio. É um grande nome para liderar a construção de nosso futuro e nos traz a segurança, também, de que o crescimento se dará com disciplina de capital”, afirmou em nota Eduardo Bartolomeo, presidente da Vale.

Já Pimenta atuava há 12 anos na norte-americana AES, como CFO global nos últimos três anos, tendo anteriormente exercido as funções de CFO de diversas unidades de negócio no Brasil e no exterior. Previamente ocupou as posições de diretor de Planejamento e Estratégia e vice-Presidente de Performance e Serviços.

Segundo Bartolomeo, “Gustavo representa uma relevante adição ao Comitê Executivo, trazendo sua experiência global e uma visão renovada aos nossos negócios”.

Na AES, Gustavo liderou o reposicionamento global da companhia para uma empresa focada em ESG e baixo carbono, tendo participado ativamente das iniciativas de Diversidade e Inclusão do grupo, ressaltou a Vale. Antes da AES, foi vice-presidente de estratégia e M&A do Citibank em Nova York e trabalhou como auditor da KPMG.

(Por Marta Nogueira)

