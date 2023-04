Vale anuncia Emily Olson para desenvolvimento de estratégias de sustentabilidade

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/04/2023 - 8:26 Compartilhe

A Vale anunciou nesta terça-feira, 18, Emily Olson como líder da Diretoria de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos no negócio de Metais de Transição Energética (Metais Básicos), a partir do dia 24 de abril.

Olson vai conduzir o desenvolvimento e a execução de estratégias de sustentabilidade, relações governamentais e comunicação, além de desempenhar um papel fundamental no posicionamento do negócio autônomo de metais básicos como uma plataforma de metais de transição global de primeira linha.







“Estamos contentes pelo ingresso de Emily neste momento”, destaca em nota Deshnee Naidoo, vice-presidente executiva da unidade de metais de transição energética da Vale. “Ela tem um histórico comprovado de profunda experiência industrial e de recursos e uma capacidade demonstrada de construir relacionamentos, com um forte compromisso pessoal com o papel dos negócios na promoção do desenvolvimento sustentável. Estou confiante de que ela fará uma contribuição imediata conforme aceleramos nossa transformação.”

Formada em ciências políticas pela Loyola University of Chicago, com mestrado em estratégia internacional e diplomacia pela London School of Economics, Olson tem quase 20 anos de experiência em cargos de liderança sênior em empresas globais de mineração. Mais recentemente, foi vice-presidente de Relações Estratégicas Globais na Freeport-McMoRan e era responsável pela condução de iniciativas estratégicas, incluindo governos, parceiros e várias organizações externas, integrando a advocacia global e a estratégia de comunicação. Também atuou na BP por quase 15 anos, tendo ocupado cargos estratégicos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias