Vale ainda não resolveu problema de Mariana, Brumadinho e finge que nada aconteceu, diz Lula

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2024 - 9:17 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar, na manhã desta quinta-feira, 8, a Vale devido a tragédias de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. O presidente cobrou a empresa ao dizer que a companhia não resolveu os problemas que causou “e finge que nada aconteceu”.

Lula disse que é necessário brigar “para que a gente faça um acordo justo”. Ele também afirmou que não existe, até agora, um acordo nacional sobre o tema porque a discussão não chegou à sua mesa.

“Nós temos um ministro de Minas e Energia, o ministro da Casa Civil, nós temos Advocacia-Geral da União e o Ministério da Fazenda discutindo esse assunto para discutir com o governo de Minas e do Espírito Santo e com os movimentos que devem ser os benefícios desse dinheiro”, afirmou Lula, defendendo que o acordo beneficie as pessoas afetadas pela tragédia. “Não é pegar esses recursos e fazer coisa em outro lugar”, comentou o presidente em entrevista à Rádio Itatiaia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias