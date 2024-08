Valdenice Conceição termina em quinto lugar e fica de fora da final da canoagem

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A brasileira Valdenice Conceição Do Nascimento ficou em quinto lugar na semifinal do C1 200m e ficou de fora da grande final da modalidade, neste sábado, 10. A atleta se manteve no pelotão de frente nos primeiros 100m, mas perdeu força na reta final da prova.

A atleta cruzou a linha de chegada em 46s46 e ficou apenas 0,09 da húngara Kincso Takacs, quarta colocada. Nesta modalidade, apenas os quatro primeiros lugares avançam para a final.

Avançaram para a final da competição a espanhola Antia Jacome, terceira colocada, a norte-americana Nevin Harrinson, em segundo, e a canadense Katie Vincent, em primeiro. A final do C1 200m será às 8h40 (horário de Brasília).