Valdemar em alerta sobre Caso Zambelli

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem apontado preocupação com a cassação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) na última semana. Internamente, Costa Neto se movimenta para tentar reverter o problema no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

+ Cassação de Zambelli pode afetar mandato de outros deputados do PL

Zambelli foi cassada pelo TRE-SP no processo que trata da divulgação de notícias falsas e ataques ao sistema eleitoral. A corte formou maioria, mas ainda faltam três votos, que devem ser divulgados nas próximas semanas.

A decisão pegou Valdemar de surpresa e acendeu o alerta na cúpula do PL. O partido deve esperar a escolha do relator do recurso no TSE para se movimentar e evitar a cassação definitiva.

Enquanto a medida não é analisada, Costa Neto tem se movimentado para garantir a ampla defesa de Zambelli. Mesmo sendo escanteada por parte do bolsonarismo, Carla Zambelli deve receber apoio jurídico da legenda, além de amparo nos bastidores para evitar a perda do mandato.

A dor de cabeça de Valdemar tem um motivo estratégico. Além da proximidade entre Valdemar e Zambelli, a cassação da deputada pode derrubar outros dois deputados do partido.

Com pouco mais de 940 mil votos nas eleições de 2022, Zambelli emplacou outras duas cadeiras pelo quociente eleitoral. Com isso, os deputados federais Tiririca (PL-SP) e Paulo Bilynskyj (PL-SP) podem perder seus mandatos.

Assim, a bancada da legenda na Câmara dos Deputados cairia de 92 para 89 parlamentares. Além disso, Bilynskyj é um dos membros da tropa de choque bolsonarista na Câmara dos Deputados, sendo a principal preocupação da ala aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), caso entre no barco junto com Zambelli.