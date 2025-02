Vala comum com quase 30 imigrantes mortos é achada na Líbia

TÚNIS, 9 FEV (ANSA) – As autoridades da Líbia encontraram 28 corpos de imigrantes da África Subsaariana em uma vala comum em Kufra, no sudeste do país, que está na rota dos deslocados internacionais que tentam cruzar o Mediterrâneo em direção à Europa.

Segundo a Procuradoria-Geral, os cadáveres foram achados durante uma operação contra o tráfico de seres humanos que culminou na libertação de 76 imigrantes vítimas de torturas em um campo de detenção.

Em comunicado, o organismo aponta que a ação mirou “uma gangue cujos membros deliberadamente privaram imigrantes irregulares de sua liberdade, os torturaram e os submeterem a tratamentos desumanos, cruéis e humilhantes”.

Pelo menos três pessoas foram presas, incluindo “um líbio e dois estrangeiros”, e fotos divulgadas pela Procuradoria-Geral mostram os deslocados com cicatrizes nos rostos, nos membros e nas costas.

A Líbia é um dos principais pontos de partida das “viagens da morte” no Mediterrâneo devido à falta de policiamento em seu litoral, que é dominado por diferentes milícias desde a queda do ditador Muammar Kadafi, em 2011.

Além disso, ONGs e agências humanitárias denunciam a ocorrência de inúmeras violações dos direitos humanos em centros de detenção de imigrantes e refugiados no país africano. (ANSA).