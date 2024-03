Val Marchiori dispara críticas sobre o corpo de Gracyanne Barbosa: ‘Feio e exagerado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/03/2024 - 18:58 Para compartilhar:

A socialite Val Marchiori encontrou mais um alvo para disparar suas críticas. Após a web ser palco de troca de farpas entre ela e a funkeira Jojo Todinho, agora foi a vez da musa fitness Gracyanne Barbosa receber os ataques da loira.

A dona do bordão “Hellooo!” fez duras críticas ao corpo da mulher do cantor Belo em seu próprio podcast, durante entrevista com Alexandre Frota, convidado do programa que foi ao ar na noite da última quarta-feira, 13.

+Val Marchiori ironiza troca de farpas com Jojo Todynho em pedido de perdão: ‘Vamos ficar amigas’

+Jojo Todynho rebate comentário gordofóbico de Val Marchiori: ‘Eu adoro ser laranja, porque é bom pra ser chupada’

“Eu acho feio e exagerado (…) Aquela mulher do Belo, pelo amor de Deus, aquilo não é mulher, é um homem”, disparou ela no momento em que o papo era sobre corpo e pessoas saradas.

A apresentadora havia perguntado se Frota gostava de mulheres muito musculosas. “Dizem que Belo gosta de homem…. Tô brincando”, respondeu o ex-deputado, aos risos. “Vai saber”, completou a comandante do podcast.

Nas redes sociais, internautas detonam a postura da socialite, e referendam ao musa do Carnaval carioca.

“Mas o amarelo gema de ovo do cabelo ela nunca dá um jeito, né”, disse um usuário do X sobre a aparência de Marchiori. “Cada corpo é único e Gracyanne é incrível na sua força e determinação!”, elogiou outro. “Que comentário desnecessário e preconceituoso. É triste ver esse tipo de discurso sendo propagado”, comentou mais uma usuária do microblog.

🚨FAMOSOS: Val Marchiori dispara críticas contra o corpo de Gracyanne Barbosa: “Eu acho feio e exagerado (…) Aquela mulher do Belo, pelo amor de Deus, aquilo não é mulher, é um homem.” pic.twitter.com/2fxSrZi8Sz — CHOQUEI (@choquei) March 14, 2024

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias