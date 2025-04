Val Kilmer, que interpretou Batman e Jim Morrison, morre aos 65 anos

Ator americano faleceu em decorrência de uma pneumonia, segundo sua família. Auge da carreira Kilmer foi na década de 1990, quando ele ficou conhecido como "o homem que Hollywood ama odiar".O ator americano Val Kilmer, famoso por interpretar papéis icônicos como o cantor Jim Morrison e Batman, morreu em Los Angeles aos 65 anos. A morte foi confirmada nesta quarta-feira (02/04) por sua família ao jornal The New York Times. Segundo sua filha, Mercedes Kilmer, o ator faleceu na terça-feira em decorrência de uma pneumonia.

Kilmer nasceu em Los Angeles em 31 de dezembro de 1959. Aos 17 anos, se tornou o ator mais jovem a ser aceito na prestigiada Juilliard School, em Nova York. Estreou no cinema em 1984 em uma paródia humorística de espiões da Guerra Fria intitulada Ultra Secreto, onde interpretou um cantor americano que animava o público e balançava os quadris em Berlim, involuntariamente envolvido em uma conspiração da Alemanha Oriental para reunificar o país.

A fama veio em 1986 ao interpretar Tom "Iceman" Kazansky em Top Gun, um drama de aventura sobre pilotos de caça da Marinha em treinamento, no qual era o rival da estrela do filme, Tom Cruise, com quem também apareceria na sequência de 2022, Top Gun: Maverick.

O carismático ator com ares de astro do rock interpretou papéis de roqueiro em diversas ocasiões no início de sua carreira. Seu papel como Jim Morrison, ícone da sensualidade psicodélica, em The Doors (1991), do diretor Oliver Stone, foi memorável, e também chegou a assumir a pele de um Elvis conselheiro imaginado pelo protagonista anti-herói do filme, interpretado por Christian Slater, em Amor à Queima Roupa (1993), uma violenta história de aventura sobre drogas escrita por Quentin Tarantino e dirigida por Tony Scott.

Longa carreira

A carreira cinematográfica de Val Kilmer atingiu o apogeu nos anos 1990. Ele estrelou ainda Coração de Trovão (1992) ao lado de Sam Shepard, interpretando um agente do FBI, enquanto em O Santo (1997), foi um ladrão estiloso e astuto que brinca de gato e rato com a máfia russa.

Outro papel de destaque foi o pistoleiro urbano e perdulário Doc Holliday em Tombstone (1993), um faroeste sangrento, ao lado de Kurt Russell, Sam Elliott e Bill Paxton.

Talvez seu personagem mais famoso tenha sido o papel-título em Batman Eternamente (1995). Mas, àquela altura, outra faceta da carreira de Kilmer já havia se desenvolvido. Em sua filmografia também estão produções famosas como Fogo Contra Fogo (1995), A Sombra e a Escuridão (1996), Pollock (2000) e Alexandre (2004).

"O homem que Hollywood ama odiar"

O ator se atirava aos papéis. Por exemplo, quando interpretou Doc Holliday em Tombstone, encheu a cama de gelo na cena final para imitar a sensação de estar morrendo de tuberculose. Ao interpretar Morrison, usava permanentemente calças de couro, além de pedir aos colegas de elenco e à equipe que se referissem a ele apenas como Jim Morrison e tocou The Doors durante um ano.

Essa intensidade lhe rendeu a reputação de ser alguém difícil trabalhar, algo com que Kilmer acabou concordando mais tarde, nas suas memórias, I'm Your Huckleberry. "Acredito que sou desafiador, não exigente, e não peço desculpas por isso", afirmou Kilmer, ciente de sua reputação, em uma entrevista em 2003.

"A maioria dos atores reconhece que há algo diferente em Val do que aparenta", disse Oliver Stone em uma entrevista de 2007 para um segmento da série de televisão Biography, segundo destacou o The New York Times.

David Mamet, o dramaturgo e roteirista que dirigiu Kilmer no thriller político Spartan (2004), acrescentou: "Val tem algo que os grandes atores têm: ele faz tudo parecer improvisado".

Em 1996, a revista americana Entertainment Weekly o descreveu como "o homem que Hollywood ama odiar".

Diagnóstico de câncer

Em 2014, ele foi diagnosticado com câncer na garganta e se recuperou. Na época em que a doença foi descoberta, foi noticiado que ele se negava a tratá-la por motivos religiosos. Ele só admitiu a doença em 2017. Em 2021, lançou o documentário autobiográfico Val, que ofereceu um acesso sem precedentes à sua saúde e vida pessoal.

Kilmer publicou ainda dois livros de poesia e foi nomeado para um Grammy em 2012 pelo álbum de recitação The Mark of Zorro. Foi também artista plástico.

Namorou com Cher, foi casado com atriz Joanne Whalley, de quem se divorciou. Ele deixa dois filhos, Mercedes e Jack.

cn (DW, EFE, Lusa)