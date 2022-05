Vaias? Calleri ignora crítica da torcida, mas lamenta segundo tempo ruim do São Paulo em empate Destaque tricolor, argentino não escutou descontentamento da torcida, mas ponderou resultado ante Ceará que impediu equipe de chegar na liderança do Brasileirão

A torcida não perdoou o São Paulo e vaiou a equipe após o empate em 2 a 2 com o Ceará, na noite deste sábado (28), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Mas o destaque tricolor do jogo, o atacante Calleri, não escutou e duvidou da reação dos fãs na saída do gramado.





– Vaias? Eu não escutei. O resultado acho que foi justo, mas não fomos vaiados não – ponderou o camisa 9, autor de oito gols em oitos jogos no Brasileirão até aqui.

Mesmo contrariando a obviedade no caso da reação das arquibancadas, o argentino, contudo, mostrou uma boa visão do ocorrido em campo e lamentou a chance desperdiçada do Tricolor em chegar à liderança da competição nacional.

– Hoje poderíamos ser líderes, se a gente ganha era líder. Primeiro tempo a gente jogou muito bem, poderíamos ter feito três, quatro gols. Segundo tempo não foi bom.

Com o resultado desta noite, o São Paulo fica estacionado temporariamente na segunda posição da tabela, com 13 pontos. Deve cair degraus com o complemento da rodada neste domingo (29). A equipe volta a campo no próximo sábado (4/6), ante o Avaí, em Florianópolis (SC), às 19h (de Brasília).

